Gazzetta dello Sport | Milan, ottimismo Tonali: si attende l’ok di Elliott

Va avanti la trattativa per Tonali tra Brescia e Milan, la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione

Redazione Il Milanista

Brescia e Milan continuano a trattare. Al centro dei discorsi tra le due società c'è sempre Sandro Tonali. Ieri è andato in scena un incontro tra dt rossonero Paolo Maldini, il ds Frederic Massara e Massimo Cellino, come rivela la Gazzetta dello Sport. Appuntamento in uno studio legale milanese e al termine del summit le due società hanno potuto sorridere, c'è ottimismo sulla chiusura dell'operazione. Un nuovo appuntamento, telefonico, è stato fissato per la giornata odierna e potrebbe essere quello che metterà la parola fine a questa telenovela di mercato tra le Rondinelle e il Diavolo.

Lo sconto al Milan

Dopo pause di riflessioni, contatti frequenti, rilanci e controproposte è stat finalmente trovata la quadratura del cerchio con il Brescia. Inizialmente il presidente Cellino non era poi così entusiasta di dover rivedere, al ribasso, un accordo siglato un anno fa e che gli avrebbe fatto guadagnare parecchi milioni di euro. Poi l'apertura ai rossoneri, anche perché il calciatore non ha alcuna intenzione di tornare nella sua ex squadra e non accetterebbe altre destinazioni di mercato. Il Milan ha deciso di giocare la carta della contropartita tecnica, che potrebbe anche diventare due più avanti, tutto dipenderà dai movimenti in attacco che faranno Maldini e Massara.

Chi andrà a Brescia?

Parte fissa intorno ai 10 milioni di euro, più il cartellino del giovane Giacomo Olzer. In questo caso però i rossoneri potrebbero decidere di inserire la clausola con il diritto di recompra per il prodotto delle giovanili rossonere. Mentre per Lorenzo Colombo al Brescia si tornerà a parlare più avanti, visto che il Milan in rosa è rimasto senza prima punte, dopo l'addio di Mandzukic e il nuovo infortunio di Ibrahimovic. Tutto fatto quindi? Non ancora perché manca il via libera del fondo Elliott, che dovrà avallare parte fissa e bonus dell'offerta economica da girare alla società di Cellino.