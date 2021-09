Gazzetta dello Sport | Milan: ‘Inzaghi-Pioli, il derby è già iniziato’

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto su Milan e Inter in vista della ripartenza del campionato

Redazione Il Milanista

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, fa il punto su Milan e Inter in vista della ripresa del campionato. Entrambe le squadre infatti torneranno in campo domenica prossima, il 12 settembre. Ripartiranno prima i nerazzurri, la squadra di Simone Inzaghi andrà a giocare a Marassi, contro la Sampdoria. Squadra già affrontata, proprio in trasferta, dai rossoneri all'esordio in Serie A e match risolto dalla rete di Brahim Diaz. Stefano Pioli può sorridere, come riporta la Rosea, perché questa stata per le nazionali può 'riconsegnare' al tecnico pedine importanti per il suo scacchiere tattico. Zlatan Ibrahimovic infatti scalpita per tonrare in campo, dopo l'operazione al ginocchio dello scorso giugno. Anche Kessie sembra aver messo il suo infortunio alle spalle. Eppure la sosta per il Diavolo non era iniziata nel migliore dei modi con lo stop forzato di Olivier Giroud, il francese infatti è risultato positivo a un tampone molecolare.

Ibra cerchia la gara di domenica sul calendario

L'ex Chelsea si è fermato sul più bello. Dopo la doppietta in campionato al Cagliari, nell'ultima gara disputata, prima di lasciare spazio alle amichevoli per le nazionali e le gare di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. In questo caso si aspetta il doppio tampone negativo, nel frattempo il calciatore è stato messo in isolamento fiduciario, in modo da evitare contatti con i compagni di squadra e ovviamente ulteriori contagi. Perso per il momento un attaccante, Pioli ritrova Ibrahimovic, magari non dal primo minuto, ma sicuramente per uno spezzone di partita contro la Lazio di Maurizio Sarri. Il Milan infatti scenderà in campo domenica prossima (come l'Inter) alle 18:30 e San Siro è pronto ad abbracciare nuovamente i rossoneri.

Pioli, il calendario, e le scelte di formazione

Ibra e Kessie ci sono, non è però scontata la loro titolarità con i biancocelesti. Il Diavolo è atteso a un vero e proprio tour de force: dopo Immobile e compagni per i rossoneri ci sarà il Liverpool, prima gara di Champions League, e poi la Juventus. Pioli dovrà decidere chi mandare in campo, pensando anche alle prossime, importantissime, gare in programma.