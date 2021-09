Gazzetta dello Sport | Milan, Ibrahimovic a caccia di record

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto su Zlatan Ibrahimovic e la prima gara di Champions League della stagione

Redazione Il Milanista

In goal al ritorno in campo, con la Lazio in campionato. Zlatan Ibrahimovic non finisce mai di stupire, e incantare i suoi tifosi, non solo per l'ennesima marcatura. Una buona condizione fisica nonostante i 4 mesi di stop e un nuovo interventi chirurgico al ginocchio. Ha lavorato per farsi trovare pronto, per tornare il prima possibile e poco importa se ha dovuto accelerare il suo recupero a causa della positività al Covid. Lo svedese ha mostrato ancora una volta la sua importanza e ora la testa è tutta per l'esordio del Milan in Champions League, contro il Liverpool di Jurgen Klopp a Anfield.

Ibra, un nuovo record nel mirino

Alla vigilia della serata europea Zlatan Ibrahimovic e i rossoneri hanno tutta l'intenzione di continuare a stupire, mostrare quella che hanno fatto vedere in campionato, anche 'fuori' dalla Serie A. C'è un nuovo record da sbriciolare per l'attaccante, come riporta la Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina. Un goal per dire 50 e diventare mister longevità, Zlatan è fermo a 49 marcature nella competizione per club più importante d'Europa, con una nuova rete diventerebbe l'attaccante più vecchio di sempre della competizione, visti i suoi 'quasi 40 anni'.

Il calendario del Milan

Ibrahimovic lo ha detto spesso nelle interviste, non vuole parlare di età, non conta. Si allena al massimo per andare oltre i suoi limiti e far vedere che è ancora determinante. In Italia lo hanno capito, adesso è tempo di farlo vedere anche in Europa. Per un nuovo ennesimo spezzone di partita a Anfield, probabilmente dal primo minuto e poi la staffetta con Olivier Giroud, se il francese darà risposte convincenti. Se non sarà così, spazio ancora una volta a Rebic. Poi la Juventus per consolidare il primo posto in classifica.