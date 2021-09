Condò: “Dopo ieri il Milan ècandidato a concorrere per lo Scudetto”

Ecco l'analisi di Paolo Condò su La Repubblica dopo la vittoria del Milan sulla Lazio

I rossoneri a San Siro hanno giocato una delle più belle partite degli ultimi anni. Un ottimo modo per arrivare nelle migliori condizioni in vista del match di mercoledì contro il Liverpool (che ha battuto il Leeds per 3 a 0 nell'ultimo turno di Premier League).

A commentare il match, sulle colonne de La Repubblica, è intervenuto Paolo Condò. Ecco l'analisi del giornalista: "Milan-Lazio è stato il primo big match della stagione insieme a Napoli-Juve. Ho visto i biancocelesti un po’ spenti, ma questo è sicuramente per merito del Milan. Con la gara di ieri, il Milan si è ufficialmente candidato a concorrere per la vittoria dello Scudetto. Sarà un campionato apertissimo, e queste prime tre giornate lo hanno già ampiamente dimostrato. Tra una settimana c’è Juventus-Milan. E’ una sfida tra la big in difficoltà contro una big che vola sulle ali dell’entusiasmo. Tutte le gare hanno storia a sé, ma in questo momento la differenza tra le due squadre è evidente. Ibra e compagni andranno a Torino pensando solo a se stessi, perché sanno che se giocano bene hanno grandi possibilità di vincere. Questa mentalità è alla base di ogni impresa calcistica ed è fondamentale se vuoi ambire ad importanti traguardi”.