Gazzetta dello Sport | Milan-Atletico Madrid: Var sospeso, Cakir no

Arriva la decisione della Fifa e non della Uefa dopo Milan-Atletico Madrid. Sospeso l'arbitro al Var nel match di San Siro, non Cakir

Redazione Il Milanista

Sono passati diversi giorni dal Milan-Atletico Madrid, ma l'arbitro Cuneyt Cakir non è mai uscito dai pensieri dei tifosi rossoneri. Direzione di gara da 4 in pagella quella del fischietto turco per la partita di Champions tra la squadra di Stefano Pioli e quella di Simeone. Tanti gli errori accumulati dal direttore di gara e sul giudizio finale pesa tantissimo il rigore concesso agli spagnoli per un fallo di mano di Pierre Kalulu, viziato però da un altra mano, quella di Lemar. Errore grossolano sia dell'arbitro che del Var e che è costato carissimo al Diavolo. Un risultato che non ha premiato l'ottima prestazione dei rossoneri, in 10 dopo il doppio giallo all'indirizzo di Franck Kessie nel giro di 14'.

La decisione della Fifa

Dopo tante chiacchiere arrivano però le prime sanzioni, è stata la Fifa e non la Uefa ad agire. Questo perché in programma ci sono le gare delle nazionali e le designazioni arbitrali non competono all'organo che sceglie i direttori di gara per le partite delle coppe europee per club. Come riporta la Gazzetta dello sport però è stato sospeso il responsabile del VAR della gara di San Siro: Abdulkadir Bitigen. Domani, invece, Çakir arbitrerà Germania-Romania, match valido per le qualificazioni Mondiali.

Scenari futuri

Resta da capire invece cosa farà la Uefa, il fischietto turco potrebbe ancora essere sanzionato, si era parlato della possibilità di non arbitrare più i i rossoneri e inoltre, potrebbe essere risparmiato almeno il prossimo turno di coppe. Una decisione, che se dovesse essere confermata, metterà le parole fine alle tante polemiche e certificherà le lamentele in campo dei giocatori del Milan. Anche Pioli a fine gara ha parlato dell'arbitro e degli episodi controversi della gara: "Sembra che l'avversario tocchi un po' prima la palla. Kalulu è stato poco coordinato vero, ma è difficile giudicare. Per quanto riguarda Kessie non credo meritasse il doppio giallo al 30esimo minuto. Di certo Cakir non è stato il migliore in campo".