Milan, rinnovo Kessie: problemi con l’agente dell’ivoriano. Ecco perché

Ci sono nuovi problemi per il rinnovo di Franck Kessie, che riguardano l'agente dell'ivoriano. Ecco i dettagli

Voglio rimanere a vita al Milan. Appena torno a Milano risolvo tutto e firmo il rinnovo. Le parole di amore per il Diavolo di quest'estate. Kessie aveva dichiarato che avrebbe risolto il problema una volta tornato in Italia, dopo le Olimpiadi, adesso invece rifiuta un nuovo accordo da 5 milioni a salire, che lo porterebbe a guadagnare fino a 6,5 milioni di euro. Un rinnovo quinquennale con cui il club meneghino vorrebbe allontanare anche le voci di mercato. Non è un mistero che l'ivoriano sia entrato nei pensieri del PSG, così come del Manchester United e del Liverpool. Una situazione che ricorda molto quelle di Calhanoglu e Donnarumma, ex calciatori del Milan e oggi in forza all'Inter e al PSG, ma con l'aggravante però.