Gazzetta dello Sport | Ibrahimovic: ‘Milan questa volta non farò Superman’

L'attaccante del Milan ha parlato delle sue condizioni fisiche, ecco che cosa ha riportato la Gazzetta dello Sport

Archiviata la gara di Anfield contro il Liverpool, match finito 3-2, Il Milan si è subito tuffano nel prossimo impegno stagionale: la Juventus in campionato. Il grande assente della partita tra Reds e rossoneri è però Zlatan Ibrahimovic, fermato da un'infiammazione al tendine d'Achille. Come confermato dallo stesso Stefano Pioli. Un problema inaspettato a dire il vero dopo il ritorno in campo con la Lazio, e la rete messa a segno a San Siro. In vista ella sfida di Torino tutti i riflettori sono su di lui e sulle sue condizioni fisiche.

E' stato lo stesso calciatore però a dare gli ultimi aggiornamenti. All'Hotel Gallia di Milan si è tenuto l'evento "Mind the Gum" e l'attaccante ha rilasciato delle dichiarazioni, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: "Se ci sarò a Torino contro la Juventus? Vediamo, ho un piccolo problema al tendine d'Achille, non è un segreto. ma per il resto va tutto bene. Non voglio rischiare di avere conseguenze, voglio mantenere il fisico per tutto il campionato in modo da esserci sempre. Non giocarne una e poi saltarne altre, come l’anno scorso. Questa volta ascolterò il mio fisico e pensare che non sono Superman. Il mio problema è che lavoro troppo, perché quando soffro mi piace".