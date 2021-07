Gazidis: “Starò bene, non vedo l’ora di tornare. Forza Milan!”

Dopo la notizia del tumore alla gola diagnosticato pochi giorni fa, Ivan Gazidis è tornato a parlare ai canali rossoneri.

Qualche giorno fa tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale il Milan ha annunciato che all'amministratore delegato Ivan Gazidis era stato diagnosticato un carcinoma alla gola . Il mondo del calcio, e non solo, si è subito stretto intorno al dirigente rossonero, inondandolo di affetto e di messaggi di buona fortuna. Un abbraccio che l'ex dirigente dell'Arsenal ha avvertito sulla pelle, una vicinanza che ha fatto piacere non solo a lui ma anche a tutto il mondo rossonero.

A distanza di qualche giorno Ivan Gazidis ha rilasciato quest'oggi delle dichiarazioni a Milan TV. Parole cariche di ottimismo e di voglia di ritornare subito a lavorare a pieno regime, dichiarazioni che lasciano ben sperare e che riempiono il cuore. Queste le sue parole: "Sto benissimo, sto lavorando durante il giorno. Sto facendo alcuni esami per iniziare la terapia. Starò bene, e non vedo l’ora di tornare al Milan. È importante che la squadra stia crescendo. Sono rimasto senza parole per tutti i messaggi di affetto ricevuti, soprattutto dai tifosi, dalla Curva Sud che ha fatto una cosa bellissima, dai club e dai piccoli azionisti. Mi dà forza. È come se fossi un giocatore a San Siro, un sentimento così non esiste nel mondo.