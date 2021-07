Cambia la formula per Brahim Diaz: ultimi dettagli da definire

Dovrebbe cambiare la formula del trasferimento in rossonero di Brahim Diaz, mancano ormai solo gli ultimi dettagli.

Tante trattative in chiusura in queste ore per il Milan. Dovrebbe arrivare già in serata a Milano Oliver Giroud , pronto a sostenere le visite mediche nella giornata di domani prima di firmare il contratto che lo legherà al club rossonero per i prossimi due anni. Molto vicini gli acquisti di Bondo e Ballo Tourè , il Milan sta spingendo per portare entrambi in ritiro nel più breve tempo possibile. Soprattutto per il terzino senegalese i rossoneri vogliono accelerare, in modo da poter mettere a disposizione di Pioli un'alternativa per le fasce difensive, vista l'emergenza che c'è al momento.

Nel frattempo si attende il via libera del Real Madrid per riportare a Milano Brahim Diaz. Tutti gli accordi erano stati trovati, ma dovrebbe cambiare la formula del trasferimento per esigenze fiscali. Ha spiegato la situazione della trattativa con i Blancos l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione Calciomercato - L'Originale su Sky Sport. Queste le sue parole: "Giroud arriva domani sera, poi farà le visite venerdì mattina alle 8. Per sbloccare l’operazione il Milan ha dovuto pagare un indennizzo davvero minimo perché ha pagato un milione di euro fisso più un milione di bonus legato a qualificazione in Champions e numero di presenze del giocatore. Si devono verificare tutte e due le condizioni. Si continua a cercare l’intesa definitiva per Brahim Diaz, cambia ancora la formula. Dovrebbe essere un prestito biennale con diritto di riscatto e ricompra per il Real. Si sta lavorando ancora per il terzino del Monaco Ballo-Touré, si sta cercando l’intesa definitiva per il senegalese. Oggi in sede c’è stato un incontro per un giocatore giovane, si chiama Warren Bondo. Dal Nancy, classe 2003. Accordo triennale col giocatore, non si può fare di più a un minorenne, si sta definendo anche con il Nancy. Ne parlano benissimo di questo ragazzo, è un centrocampista dal futuro assicurato e il Milan è arrivato prima di tutti".