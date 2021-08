Florenzi vicinissimo al Milan, con la Roma l’accordo è ad un passo

Sempre più vicina la maglia rossonera per Alessandro Florenzi, che potrebbe raggiungere Milano già nelle prossime ore.

Il Milan è sempre più vicino a chiudere un importante colpo in entrata . Infatti sembra essere ad un passo la chiusura della trattativa che porterà a vestire la maglia rossonera Alessandro Florenzi . Il terzino campione d'Europa con la Nazionale Italiana è tornato a Roma dopo l'esperienza al Paris Saint-Germain della scorsa stagione, ma non rientra nei piani giallorossi. Il Milan non è mai stata forte sul giocatore, ma nelle ultime ore ha sondato il terreno e, data la disponibilità, ha avviato subito i contatti per portare avanti l'operazione. L'accordo con Florenzi il Milan lo ha già raggiunto, e anche per questo motivo il calciatore romano potrebbe raggiungere Milano già nelle prossime ore.

I contatti con la Roma sono stati subito positivi, in virtù anche della volontà dei giallorossi di vendere l'esterno. La trattativa si concluderà in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di alcune condizioni. Un colpo importante per il Milan, che sarà messo a segno viste le difficoltà riscontrate per arrivare a Diogo Dalot. La dirigenza rossonera ha spinto per settimane con il Manchester United per riportare il terzino portoghese agli ordini di Stefano Pioli, ma non ci sono mai stati realmente margini per la trattativa. Gli inglesi, infatti, non sono mai stati propensi ad accettare il prestito con diritto di riscatto del Milan, se non con un conguaglio iniziale di almeno 5 milioni di euro. Inoltre, il pre campionato ottimo disputato da Dalot, potrebbe aver convinto il Manchester ha puntare su di lui in vista della prossima stagione.