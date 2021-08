Florenzi è il nome nuovo per la difesa: trattativa in fase avanzata

Tante difficoltà per arrivare a Diogo Dalot e allora il Milan si è fiondato su Florenzi, con l'operazione che appare in chiusura.

Redazione Il Milanista

Continuano le ricerche di Maldini e Massara per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. I due dirigenti rossoneri stanno portando avanti numerose trattative, si stanno cercando giocatori importanti per riportare il Milan davvero nuovamente nell'olimpo del calcio europeo. I ruoli in cui andranno necessariamente fatti degli interventi sono la fascia destra di difesa e la trequarti, e si sta lavorando in tal senso. Per la zona offensiva sono tanti i profili seguiti, alcuni dei quali difficili da raggiungere per le condizioni economiche della trattativa. Il profilo più abbordabile è quello di Josip Ilicic, ma non c'è ancora l'accordo tra le parti.

Florenzi nel mirino

Per la difesa il Milan continua a spingere per Diogo Dalot ma la trattativa con il Manchester United si fa sempre più complicata. Gli inglesi aprono solo ad un prestito oneroso da almeno 5 milioni, ma i rossoneri non possono fare al momento un'offerta simile. Il terzino, inoltre, sta disputando un ottimo pre campionato, e questo potrebbe convincere i Red Devils a confermarlo in vista della prossima stagione. Per questo motivo il Milan si sta guardando intorno, e sta valutando il profilo di Alessandro Florenzi come alternativa. I colloqui con la Roma sarebbero già stati avviati per un'operazione in prestito con diritto o obbligo di riscatto, la trattativa potrebbe concludersi anche nelle prossime ore qualora il Milan decida di affondare.

A confermare lo stato avanzato delle trattative è stato Carlo Pellegatti tramite il suo profilo YouTube. Queste le sue parole: "Si è parlato questa mattina di primi contatti per Florenzi, ma io andrei anche oltre: secondo me già in giornata o al massimo nel giro delle prossime 48 ore il Milan chiuderà l'arrivo del giocatore della Roma. Arrivano conferma anche dall'entourage del terzino che ha giocato l'ultima stagione in prestito al PSG e che ha vinto l'Europeo con l'Italia. La formula dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo. Si tratta di un'operazione sostenibile che rende il Milan più forte sulla fascia destra".