In dubbio la posizione di PObega, pressing del Cagliari ma lui vuole restare

Non è ancora definito il futuro di Tommaso Pobega, la cui posizione è ancora incerta tra nuovo prestito e permanenza.

Il futuro di Tommaso Pobega è uno dei grandi dilemmi in casa Milan. Il centrocampista ex Spezia e Pordonone è reduce da una super stagione agli ordini di mister Vincenzo Italiano in Liguria, e proprio per questo motivo è in ballo la sua conferma nella rosa rossonera. Una conferma che non sarebbe sicuraemente sorprendente se arrivasse, viste le qualità indiscusse del ragazzo e la volgia che ci sta mettendo nella preparazione pre campionato. Una grinta che parla, e dimostra di come lui voglia restare a Milano e coronare il sogno di vestire la maglia rossonera in Serie A.