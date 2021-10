Milan, Vlahovic: corsa a tre in Serie A per il bomber

Dusan Vlahovic, ha rotto con la Fiorentina. Rifiutando l'offerta dei viola, sembra destinato a partire in estate. Tre club italiani su di lui

Redazione Il Milanista

Dopo la notizia della rottura tra Fiorentina e Dusan Vlahovic, annunciata direttamente da Rocco Commisso, gli occhi di tutta la Serie A, e non solo, si sono puntati sul bomber serbo. A quanto riportato dal presidente, Dusan, avrebbe rifiutato la maxi-offerta di rinnovo formulatagli nelle scorse settimane. La sua futura cessione sembra quanto più essere garantita. Bisognerà solamente stabilire le date dell'addio.

Quando partirà?

C'è una possibilità, anche se sembra minima, che il classe 2000 possa dire addio a Firenze già a gennaio. Come sottolineato da Tuttosport, il serbo, sarebbe un'ottima soluzione per l'attacco di diversi top club. Sulla sua pista potrebbe esserci addirittura il Liverpool, in cerca di una punta con le sue caratteristiche. Dall'estero delle voci sembrano addirittura avvicinarlo all'Atletico Madrid.

In Italia sembra esserci il forte interesse della Juventus, che di certo non resterebbe a guardare. La Vecchia signora potrebbe addirittura essere la favorita per il suo cartellino, il serbo ha infatti da sempre dimostrato un malcelato interesse per il club bianconero.

Anche le milanesi in pista

La notizia del mancato rinnovo di Vlahovic è andata a riempire anche le colonne del giornale La Stampa. Il quotidiano ha definito probabile una partenza del serbo dai viola per quest'estate. Tra i club in lizza per il cartellino del giocatore vengono menzionati i tre giganti del calcio italiano, la già citata Juventus e i due club di Milano. L'Inter potrebbe fare un pensiero sul bomber in caso della partenza di Lautaro. Il Milan potrebbe invece sfruttare il classe 2000 per rifondare il reparto offensivo data l'età più che matura di Ibra e Giroud.

Sulla sua cessione l'ultima parola spetta naturalmente alla Fiorentina e al suo presidente, Rocco Commisso, che era già riuscito a trattenere Vlahovic dalle mire degli altri club in estate. Sembra che l'americano abbia addirittura rifiutato 55 milioni dall'Atletico per tenersi il serbo a Firenze. Commisso sembra deciso a chiedere la cifra record di 90 milioni di euro per il suo gioiellino. Una cifra a dir poco proibitiva per i club italiani e che probabilmente permetterà al presidente di trattenere Dusan almeno fino a giugno.