Notizie Milan – Striscioni contro Donnarumma: “Ingrato bastardo”

I supporter rossoneri hanno esposto degli striscioni molto pesanti nei confronti dell'ex portiere del Diavolo

Redazione Il Milanista

Siamo alla vigilia della gara che vedrà il Milan esordire ufficialmente a San Siro. Di fronte il Cagliari di Leonardo Semplici, fermato sul 2 a 2 alla prima giornata dallo Spezia. Il Diavolo intende bissare il successo di Marassi contro la Sampdoria per non lasciar scappare i cugini nerazzurri in classifica.

C'è entusiasmo intorno al Milan, anche se i tifosi si aspettano ancora qualche colpo importante da parte di Maldini e Massara. Colpo che, a quanto rivelano le ultime indiscrezioni, avverrà e sarà di alto livello. Intanto gli ultras della Curva Sud rossonera si sono radunati a Milanello per incitare la squadra in vista della sfida con i sardi. Non solo cori e incoraggiamenti per i propri beniamini. I supporter del Diavolo hanno esposto due striscioni indirizzati a Gigio Donnarumma.

Il primo, rigorosamente in rima, recita così: "Donnarumma ingrato bastardo, fai più schifo di Leonardo". Il secondo: "Donnarumma: noi gli infami non li dimentichiamo... stai attento quando girerai per Milano". Parole pesanti e addirittura minacce nei confronti dell'ex portiere rossonero, considerato un traditore a tutti gli effetti.