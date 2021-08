L’Inter non sbaglia, tocca al Milan rispondere: il punto verso il Cagliari

Buone notizie per Pioli che ritrova Bennacer, pronto dal 1': ballottaggio Leao-Rebic con il portoghese avanti.

Il Milan è pronto finalmente ad abbracciare il popolo rossonero . Tra il duro sorteggio dei gironi di Champions League (Atletico Madrid, Liverpool e Porto) e l’imminente sosta per le nazionali, c’è una seconda giornata di campionato da giocare. Gli uomini di Stefano Pioli ospiteranno il Cagliari di Leonardo Semplici, nel posticipo che chiuderà il turno: fischio d’inizio domenica sera alle 20.45. I sardi puntano a mettere in saccoccia un risultato positivo, visti gli "score" nelle ultime cinque partite. La squadra isolana, infatti, ha ottenuto solo un punto dal 2016 nella Scala del Calcio. Ecco, di seguito, i risultati: 2020-2021 : Milan-Cagliari 0-0; 2019-2020 : Milan-Cagliari 3-0; 2018-2019 : Milan-Cagliari 3-0; 2017-2018 : Milan-Cagliari 2-1; 2016-2017 : Milan-Cagliari 1-0

I NUMERI SNOCCIOLATI DALLA GAZZETTA - Il Milan ha vinto 43 volte in Serie A col Cagliari: contro nessuna squadra i rossoblù hanno perso più partite nella massima serie. L’ultimo successo dei sardi è arrivato nel maggio 2017, 2-1 in casa: da quel momento sono arrivati due pareggi e sei successi del Diavolo. Non solo: il Milan è riuscito a tenere la porta inviolata nelle ultime cinque sfide di Serie A contro il Cagliari e viene da una striscia di sei sfide senza subire reti in generale. Analizzando solamente le sfide di San Siro, il bilancio è di 26 vittorie rossonere, 10 pareggi e solo 3 successi rossoblù. Ma attenzione al rendimento recente dei sardi in trasferta: due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro partite.