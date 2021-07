Donnarumma è del PSG: le prime parole dell’ex portiere rossonero

È arrivato il comunicato ufficiale dei francesi che hanno annunciato l'arrivo di Donnarumma, il quale ha firmato un contratto di 5 anni.

Redazione Il Milanista

Sono stati giorni molto importanti per Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale ha prima condotto l'Italia sul tetto d'Europa con le sue parate, poi ha salutato il Milan e i suoi tifosi con una lettera e per finire ha firmato il contratto che lo legherà al Paris Saint-Germain per le prossime cinque stagioni.

Il comunicato del club

"Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare che Gianluigi Donnarumma è entrato a far parte del club. Il portiere italiano ha firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2026.

Il 22enne nazionale italiano arriva al Paris Saint-Germain dall'AC Milan, dove ha iniziato nel 2013. All'inizio della sua carriera il portiere italiano si è fatto un nome con l'Italia Under 17 al Campionato Europeo UEFA Under 17 2015 ed è stato giocatore votato del torneo.

Le sue prestazioni hanno aperto le porte alla prima squadra del Milan nella stagione 2015/2016. In sei stagioni in rossonero, il napoletano ha collezionato 215 presenze in Serie A, 16 di Europa League e 12 di Coppa Italia (comprese le finali 2016 e 2018).

Talento precoce, Gianluigi Donnarumma ha esordito in prima squadra con gli Azzurri a 17 anni contro la Francia. Recentemente vincitore di UEFA Euro 2020 con l'Italia, il portiere ha brillato ai rigori contro la Spagna in semifinale e l'Inghilterra in finale ed è stato votato giocatore UEFA Euro 2020 del torneo".

Le prime parole di Donnarumma

"Io sto vivendo un sacco di emozioni, tra la vittoria all' Europeo e il mio arrivo qui oggi. Sono felice di essere parte di questo grande club di e io sono qui per provare a vincere. È un grande club con una grande storia e sono felice di farne parte. Sto cominciando un nuovo capitolo nella mia vita. Sono cresciuto molto a Milano, e ora mi sento pronto per questa nuova avventura qui. Ho sempre guardato le partite del PSG in tv perché sono sempre stati una squadra incredibile. È normale sognare un giorno di giocare al fianco di tutti dei campioni che sono qui. Quindi per me è davvero incredibile. La Champions League è un torneo molto importante, non vedo l'ora di giocarci. Proveremo a vincerla. Il mio obiettivo è di crescere, ho accumulato una certa esperienza in questi ultimi anni. Mi sento pronto a questa enorme ma magnifica sfida. Voglio vincere il più possibile e portare gioia ai tifosi".