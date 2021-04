Diogo Dalot: “Il Milan è speciale, Rafael Leao mi ha aiutato moltissimo”

Parla il terzino portoghese classe '99.

MILANO - Al termine della stagione Diogo Dalot potrebbe lasciare il Milan. Il terzino portoghese, che sinora ha collezionato ventisei presenze e due gol fra Serie A ed Europa League, è infatti arrivato all'ombra del Duomo lo scorso ottobre con la formula del prestito e il suo cartellino è ancora di proprietà del Manchester United. Di conseguenza, per acquistarlo a titolo definitivo e confermarlo in squadra, il Milan dovrà trovare un accordo economico con i Red Devils. Se ciò non avverrà, il classe '99 farà ritorno al club inglese durante l'estate e la società meneghina tornerà sul mercato per ingaggiare un sostituto. Intanto, Diogo Dalot ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Di seguito, le sue dichiarazioni.