Dicono di M…ilan – Le parole del 7 luglio

Dicono di Milan, la rubrica che raccoglie tutte le parole della giornata sull'universo rossonero

Redazione Il Milanista

Dicono di M...ilan, la rubrica de IlMilanista.it che raccoglie le parole della giornata sull'universo rossonero

Dicono di M...ilan - Le parole del giorno

SIMONE BRAGLIA A TMW RADIO - Italia-Spagna, vittoria sofferta. Che ne pensa delle prestazioni di Donnarumma? - "In prospettiva è il numero uno, ma ieri ci sono stati ancora dei se e dei ma. Se non parava il rigore, la prestazione non era positiva. Ha avuto dei problemi. In prospettiva ha tutto per essere il migliore del mondo, ad oggi però il più forte è Neuer. Credo che per essere un campione non devi solo esserlo in campo ma in tutti gli aspetti. Bisogna ragionare non solo dal punto di vista economico ma rispettare anche il proprio passato".

Che valutazione tecnica dà a Szczęsny? Donnarumma poteva sostituirlo? - "Per me ora è meglio lo juventino. Come affidamento è meglio il polacco".

PATRICK CUTRONE A IL GIORNALE - "Scegliere tra un ricordo o un gol è difficile. Il Milan, oltre che ad essere la mia squadra del cuore, è stata anche la mia famiglia. Con i colori rossoneri sono cresciuto non solo dal lato professionale, e dunque come calciatore, ma anche come uomo. Sarò sempre grato a questa squadra per tutto ciò che mi ha dato".

GIOVANNI MALAGO' SU TWITTER - “Una squadra, un gruppo, un’emozione infinita! Complimenti ai nostri azzurri, a Mancini e alla FIGC! È finale!!! London calling e l’Italia ci sarà!!!”. Il post completo:

SIMONE INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA - “Con Eriksen ci ho parlato prima dell'Europeo, non dopo l'incidente. Mi è dispiaciuto tantissimo, è un giocatore su cui contavo. È dell'Inter e la società gli ha messo a disposizione tutto ciò di cui ha bisogno. Avrà i suoi tempi, ma la società è stata brava e tempestiva con Calhanoglu, un giocatore che mi è sempre piaciuto tantissimo. Sono contento che Calhanoglu ora è all’Inter. Per quanto riguarda Christian, ora stia tranquillo e si riposi, io come allenatore lo aspetterò a braccia aperte".

MATTEO MARANI A SKY - “La Spagna è forte ma le manca qualcosa siccome subisce tanti gol. In difesa è molto più vulnerabile rispetto a noi. Loro mediamente sono più giovani rispetto all’Italia, ma in un ruolo non lo sono, cioè in porta. Noi abbiamo Donnarumma che è un campione assoluto, loro hanno Unai Simon, buon portiere ma che non dà la giusta tranquillità alla difesa. Donnarumma è molto più forte di Unai Simon, è 10 gradini più in alto rispetto allo spagnolo. Lo ha dimostrato risultando decisivo sia durante la partita che durante i rigori”.

AG. KJAER A LA GAZZETTA DELLO SPORT - "Dopo l’Europeo parleremo di rinnovo con il Milan"

PANTALEO CORVINO A RADIO BRUNA TOSCANA - "La qualità non ha età e può giocare in qualsiasi club blasonato. Spero rimanga a Firenze, ma un direttore sportivo deve ascoltare sempre tutte le offerte".

PIERRE KALULU SU INSTAGRAM - "Non vedo l'ora di iniziare". Il post completo:

ROCCO MAIORINO A TUTTOMERCATOWEB.COM - "Pessina lo soffiammo all'Inter prendendolo dal Monza. Lo detti in prestito, all'inizio ha faticato e giocato poco. Nell'ultimo anno con noi era ancora in prestito a Como. L'Atalanta gli ha fatto poi fare un grande percorso, dandolo a Verona e riprendendolo: poi nel momento decisivo, quando poteva puntarci, ci ha creduto facendolo giocare. E' stata una progressione perfetta".