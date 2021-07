Damsgaard e l’interesse del Milan, parla Osti della Sampdoria

Carlo Osti, direttore generale della Sampdoria è intervenuto sulla questione legata a Damsgaard e il Milan e le voci di mercato

Redazione Il Milanista

Dopo il goal Mikkel Damsgaard contro l’Inghilterra, Carlo Osti si è collegato con gli studi di Rai Sport per commentare l’Europeo del ‘maghetto’ della Sampdoria. La sua bellissima punizione non è servita alla Danimarca per passare in finale, ma certamente il mondo del calcio si è accorto delle grandi doti del classe 2000 blucerchiato.

"Sono contento che la Danimarca sia arrivata così avanti, tutti hanno potuto vedere Damsgaard: ha qualità tecniche eccezionali e sono contento che tutta l’Europa si sia accorta di lui".

Prestazioni così accendono in modo inevitabile anche le voci di mercato. Damsgaard è finito nel mirino di tanti club europei e tra questo c'è anche il Milan con Maldini e Massara molto interessati al danese. Per Osti, così come per Massimo Ferrero, però il giocatore è incedibile a meno di offerte da capogiro.

"Beh, come ha detto ieri il presidente Ferrero, è incedibile. Poi… nessuno è incedibile. Tutto ha un prezzo".

Damsgaard non ha prezzo per la Sampdoria

L’offerta da capogiro per Damsgaard, due reti in questo Europeo, potrebbe essere di circa 30-35 milioni. Il dirigente blucerchiato non fissa un prezzo, parlando solo di un giocatore di livello assoluto. Un giocatore che la Sampdoria potrebbe valorizzare con un altro anno a Genova:

"Siamo di fronte a un mercato che sarà più difficile rispetto a un anno fa. Penso che potrebbe crescere ancora di più rimanendo alla Sampdoria un anno di più ed è evidente che è quello che vorremmo fare. Il prezzo poi lo fissa il mercato da solo senza bisogno che lo dica io, è chiaro che stiamo parlando di un giocatore di valore assoluto".

Infine Osti svela un retroscena sul prezzo. Non furono 6,5, ma otto i milioni spesi per prelevarlo dal Nordsjaelland lo scorso gennaio:

"La Sampdoria ha fatto un investimento importante sul ragazzo, che aveva giocato poche partite nel campionato danese. Lo comprammo su indicazione di un nostro osservatore, Mimmo Gentile, per 8 milioni. In quel momento, per un ragazzo che aveva giocato poco. Chiudemmo la trattativa nel gennaio 2020, grazie al fatto che aveva giocato poco e che il suo agente fosse lo stesso di Andersen".