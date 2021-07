Cucchi sul mercato del Milan: “Giroud ottimo acquisto, è un campione”

La redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva il radiocronista sportivo, per parlare del lavoro di Maldini

Il Milan è stato decisamente il protagonista di questa sessione di mercato . Così, la redazione di Milannews.it ha intervista in esclusiva Riccardo Cucchi, per commentare con lui il lavoro di Maldini e della dirigenza rossonera.

Chucchi ha parlato in primis del lavoro di Paolo Maldini fosse, che fin da subito si è rivelato un bravo dirigente: "Lui è stato un grande campione, ma il passaggio dal campo alla scrivania non è mai facile. Non tutti riescono ad essere altrettanto bravi fuori dal campo. Maldini è una persona intelligente, capace e utile. Sta imparando molto velocemente i segreti del mestiere del dirigente. Per me la qualità più importante di Maldini è l'amore per questi colori e questa società, il Milan è la sua casa e lo sta dimostrando".