Dalot continua ad essere il primo obiettivo, ma lo United non cede

La ricerca del terzino destro non si ferma, e l'obiettivo numero uno è sempre Diogo Dalot del Manchester United.

Continua senza sosta il lavoro di Paolo Maldini e Frederic Massara. I due uomini mercato del Milan stanno lavorando incessantemente per completare nel modo migliore e nel più breve tempo possibile la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Fin qui il Milan ha messo a segno colpi importanti, puntellando la squadra dove necessario con acquisti mirati e con trattative condotte in maniera egregia. Non sarà certo semplice sostituire Donnarumma e Calhanoglu, ma la dirigenza farà di tutto per non far rimpiangere i due addii. Per la porta la soluzione Maignan è intrigante e potrebbe dare risvolti ampiamente positivi, vista l'ultima stagione del portiere francese. Sia lui che Giroud arriveranno oggi a Milano, dato che sono terminate le vacanze post Europeo.