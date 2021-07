Diogo Dalot resta il primo della lista, la soluzione arriva dalla Spagna?

Continuano le ricerche del Milan per il terzino destro, dove in pole position c'è sempre il ritorno di Dalot dallo United.

Per completare un fin qui ottimo mercato in entrata del Milan mancano ancora alcuni tasselli . La dirigenza rossonera sta lavorando su più fronti per completare nel più breve tempo possibile la rosa di Stefano Pioli, ma allo stesso tempo ha messo nelle condizioni di lavorare il tecnico. Gli arrivi di Brahim Diaz e Ballo-Tourè, infatti, hanno dato la possibilità all'allenatore di continuare il ritiro senza problemi numerici . Allo stesso tempo i dirigenti hanno la possibilità di valutare bene per quello che dovrebbe essere il fantasista titolare e per portare a Milano un vice Calabria. Per il primo ruolo continuano i sondaggi su più tavoli, con Vlasic e Ilicic che sembrano essere i candidati principali. Per la fascia destra, invece, il nome in pole position resta sempre quello di Diogo Dalot.

Sia la società che Stefano Pioli vogliono con forza il ritorno a Milano del terzino portoghese, dopo la stagione positiva vissuta in prestito a Milanello. La sua duttilità, oltre alle caratteristiche tecniche e all'età, piacciono molto al Milan, che vede in lui il giocatore giusto per un eventuale investimento. Il problema principale, però, è che il club di via Aldo Rossi in questo momento non può permettersi di spendere grosse cifre e per questo motivo dovrà cercare soluzioni alternative. Con il Manchester United le trattative vanno avanti ormai da due mesi, cioè dal termine del campionato, ma la fumata bianca non sembra essere ancora vicina. La dirigenza rossonera sta spingendo per un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma gli inglesi non hanno ancora aperto a questa possibilità e spingono per la cessione a titolo definitivo.