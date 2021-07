Pellegatti: “Il CSKA può cedere Vlasic allo Zenit”. E su Kaio Jorge

Ecco l'analisi di Carlo Pellegatti dal proprio canale Youtube sul futuro di Nikola Vlasic e Kaio Jorge. Ecco le sue parole

A commentare il futuro del talentuoso classe '97 (ma anche di Kaio Jorge) è intervenuto, sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti: “Da quello che mi risulta, oggi non ci sarà l’incontro per il rinnovo di Kessié con l’entourage del giocatore. Le parole di Kessié alla Gazzetta dello Sport sono state parole importanti, ma ora bisogna vedere se ci saranno i fatti. Invece Vlasic è quasi saltato, che in realtà non è mai stato così vicino al Milan. Lo Zenit, squadra rivale del CSKA Mosca, ha fatto un’offerta importante ai suoi rivali. Il CSKA è una squadra, come tante, che ha problemi economici e dunque nonostante la rivalità, potrebbe cedere il giocatore allo Zenit. I rossoneri, oggi, per scelta, non va deciso su un giocatore perché vuole attendere ed avere le idee chiare, indipendentemente dalle questioni economiche. Vlasic dunque dovrebbe andare allo Zenit. Il giocatore che invece sembra saltato del tutto sembra essere Kaio Jorge. Il giocatore brasiliano è vicino alla Juventus che ha raggiunto un accordo con il giocatore. I bianconeri ora devono trovare una soluzione con il Santos. La Juventus è favoritissima per prendere Kaio Jorge. Per il Milan non c’è problema, andrà a trovare un altro giovane da mettere di fianco a Ibrahimovic e Giroud. Era un’opportunità Kaio Jorge, pazienza, si andrà su un altro giocatore”.