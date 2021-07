Dalot il preferito, ma la trattativa con lo United è sempre più difficile

Continua ad essere Diogo Dalot l'obiettivo numero uno per la fascia destra del Milan, ma lo United fa muro.

Continuano le ricerche sul mercato da parte della dirigenza del Milan. Maldini e Massara, dopo aver già messo a segno più colpi importanti, sono al lavoro per completare la rosa di Stefano Pioli. Varie le trattative aperte con più club, l'obiettivo è fornire i giocatori necessari nel più breve tempo possibile. Le priorità sono sempre le stesse, il trequartista e il terzino destro . Per la trequarti sono sempre forti i nomi di Nikola Vlasic e Josip Ilicic, per i quali si sta cercando di trovare la formula giusta affinché si possa concludere l'operazione. Per il ruolo di vice Calabria, invece, il preferito continua ad essere Diogo Dalot , tornato al Manchester United dopo la stagione in rossonero.

I colloqui con i Red Devils vanno avanti praticamente dal termine del campionato. Il Milan, anche su indicazione di mister Pioli, ha sempre considerato il ritorno del terzino portoghese una priorità in vista della prossima annata. Dalot ha convinto tutti a Milanello, al tecnico piace per la sua duttilità e per la sua applicazione, e pertanto è sempre in pole position per la fascia destra. Una trattativa che, però, fatica a sbloccarsi, dato il muro eretto dagli inglesi, che non cedono alle condizioni fatte dai rossoneri. Il club di via Aldo Rossi, infatti, continua a spingere per un prestito con diritto di riscatto. Come riporta quest'oggi Tuttosport, però, lo United non ha nessuna intenzione di privarsi del terzino con questa formula.