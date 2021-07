Dalot sempre più lontano, il Milan tiene in standby Odriozola e sonda Aurier

Urge trovare un terzino destro di riserva per il Milan, che non ha ancora trovato l'accordo con il Manchester United per Dalot.

Il mercato in casa Milan non si ferma mai. Fin dal termine del campionato la dirigenza rossonera ha lavorato incessantemente per mettere a disposizione di Stefano Pioli la rosa completa nel più breve tempo possibile. Sono tante le operazioni già concluse, che hanno portato, o riportato, a Milano giocatori importanti per lo scacchiere del tecnico.

Maignan, Tomori e Tonali sono già ufficiali, a breve lo saranno anche Brahim Diaz e Giroud. Operazioni importanti, che hanno richiesto un lavoro incredibile di mediazione con i club con cui si è lavorato. Ma la dirigenza non si ferma, ci sono ancora alcuni tasselli importanti da portare a Milanello e pertanto si sta lavorando su più fronti. Ricerca aperta per il trequartista che dovrà sostituire Calhanoglu e per un centrocampista da aggiungere a quelli già presenti in rosa. Molto scoperte sono, però, le fasce difensive, dove al momento non ci sono alternative a Calabria e Theo Hernandez.

Gli obiettivi di mercato

Il primo obiettivo del Milan è sicuramente riportare a Milano Diogo Dalot. Il terzino portoghese non ha giocato una stagione di altissimo livello, ma quando chiamato in causa ha dato sicuramente un buon contributo. Pioli lo ha apprezzato molto, e soprattutto può essere utile alla causa potendo divincolarsi sia sulla fascia destra che su quella sinistra. I colloqui con il Manchester United proseguono incessantemente, ma non è stato ancora trovato un accordo, che anzi sembra sempre più lontano. Il Milan, infatti, vorrebbe inserire un diritto di riscatto nel prestito per riportarlo a Milano. Gli inglesi non accettano questa possibilità, vogliono il prestito secco o la cessione a titolo definitivo.

Pertanto la dirigenza sta valutando le alternative per la fascia. È al momento in standby Odriozola, si è già parlato con il Real Madrid che ha aperto ad una possibile cessione in prestito del terzino spagnolo, avallata anche da Ancelotti. Nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Serge Aurier. Il terzino, come riportato dal Corriere dello Sport, è in uscita dal Tottenham e potrebbe essere un occasione importante per il Milan, che lo ha già più volte seguito in passato.