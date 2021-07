ULTIM’ORA – Comunicato ufficiale: Calabria rinnova fino al 2025

Continua la storia d'amore, iniziata ormai parecchi anni fa ai tempi delle giovanili, fra il Milan e Davide Calabria.

VERSO ALTRI RINNOVI - Adesso, però, toccherà al dossier Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano vorrebbe rimanere al Milan, a patto che venga riconosciuto il suo valore e gli sia conferito un adeguamento di stipendio. Il Presidente è uno giocatore davvero completo, un trascinatore e un leader e non farebbe fatica a trovare una squadra tra quelle che competono ad alti livelli, soprattutto in Premier League. Non dovrebbero esserci problemi, invece, per Simon Kjaer, pronto a rinnovare una volta tornato dalle meritate vacanze post Europei. Tutta da decifrare, infine, la situazione legata ad Alessio Romagnoli.