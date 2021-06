Dalla Spagna, Junior Firpo via solo a titolo definitivo. I dubbi del Milan

Arrivano dalla Spagna nuove indiscrezioni sul futuro di Junior Firpo, terzino entrato nei radar del Milan. Ecco le ultime notizie

Junior Firpo lascerà il Barcellona? Sì, ma solo a titolo definitivo , questo è quello che riporta il Mundo Deportivo, che ha fatto il punto sul futuro dell'esterno in forza ai blaugrana. Piace al Milan e da tempo che ci aveva provato a gennaio scorso, senza però riuscire a centrare l'obiettivo ed è tornato alla carica adesso, con nuove ambizioni e la possibilità di far giocare la Champions League al ragazzo. I rossoneri pensavano la prestito, con diritto di riscatto. Scelta ben precisa di mercato per Maldini e Massara , che stanno definendo con le stesse modalità il ritorno di Brahim Diaz e quello di Diogo Dalot.

Il Barcelona ha bisogno di vendere, fare cassa e il prima possibile. Servirà quindi un investimento importante per arrivare a Firpo. Sempre dalla Spagna, sempre dalla stessa fonte, assicurano che il Diavolo avrebbe aperto a questa possibilità. Difficile però da credere. Perché il terzino arriverebbe come alternativa a Theo Hernandez a Milanello. E molto probabilmente gli investimenti pesanti saranno fatti in altre zone del campo. Inoltre il Milan ha esercitato il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea. Servono una ventina di milioni, tanti, forse troppi e gli spagnoli non sembrano per ora intenzionati ad accettare la soluzione del prestito, anche se fosse previsto un possibile riscatto. A queste condizioni diventa difficile anche immaginare la possibilità di uno scambio di cartellini con Alessio Romagnoli, ipotesi paventata nelle scorse settimane, ma che era stata accantonata, proprio per un trasferimento a titolo temporaneo.