Milan, Gazidis: ‘Maldini? E’ un punto di riferimento’

Concede una lunga intervista a MilanTv Ivan Gazidis. Tanti gli argomenti toccati dal dirigente, ecco le sue parole

Parla a Milan Tv Ivan Gazidis. L' amministratore delegato e direttore generale del club rossonero ha toccato diversi temi: da Maldini, a Scaroni. Passando per gli obiettivi del club e la forza della squadra rossonera, oltre al suo amore per il calcio. Ecco le sue parole.

"Il nostro è un gruppo forte, fatto di giocatori forti. Solo in questo modo si può avere successo. Servono calciatori di qualità, inoltre abbiamo un team fuori dal campo molto moderno che sta facendo un lavoro fantastico. Maldini? Lui è un punto di riferimento, sia tecnico ma anche perché incarna i valori di questo club. I tifosi possono avere fiducia in questa squadra".

"Amo il calcio, perché è in continuo cambiamento. Non c'è un solo sistema di gioco, la cosa più importante è l'attitudine. Oggi sono importanti l'uno contro uno e le transizioni di gioco. E' un calcio dove velocità e forza, oltre alla bravura tecnica, sono molto importanti".

"Lui è l'incubo degli attaccanti. Per loro se c'è lui non c'è niente di facile, non è possibile batterlo in velocità e nemmeno con la forza",