Dalla Spagna: Jovic e la Serie A nel destino, ma non al Milan

Inseguito per diverse sessioni di mercato, ma il Milan non è mai riuscito ad arrivare a Jovic. potrebbe in ogni caso arrivare in Serie A

Redazione Il Milanista

Luka Jovic. Vero e proprio tormentone per il Milan, i rossoneri lo hanno inseguiti a lungo per diverse sessioni di mercato. Prima di passare al Real Madrid, quando giocava per l'Eintracht Francoforte, e poi quando il serbo era in uscita dal club spagnolo. Ha fatto ritorno in Germania in prestito, ma è fuori dai piani di Carlo Ancelotti e quindi alla ricerca di una nuova squadra. Il suo nome era tornato i prepotente attualità, come alternativa a Olivier Giroud se la trattativa con il Chelsea non fosse andata a buon fine. Così non è stato, l'attaccante francese è uno calciatore rossonero. Indennizzo da 2 milioni di euro potenziali per gli inglesi e contratto biennale per il giocatore con la possibilità di prolungare per un'ulteriore stagione.

Nonostante il Milan, l'Italia nel destino

E pure dalla Spagna sono sicuri, il futuro di Luka Jovic potrebbe essere in Italia. La SerieA nel suo destino, lo ha rilanciato anche la Gazzetta dello Sport. Ci pensano sia la Sampdoria che il Genoa. Destinazioni che fino a qualche settimana fa erano impensabili, figuriamo se si torna a qualche anno fa, quando si era affermato come una delle migliori punte in Europa. Un derby di mercato quindi tra le due squadre di Genova, che andrebbero in contro alle richieste del club spagnolo, trasferimento in prestito, che permetta al giocatore di crescere. Un prestito secco e la possibilità di giocare titolare, inamovibile in questo caso. Il Real Madrid nel 2019 per lui ha speso 60 milioni di euro, non vuole depauperare l'investimento e per questo si cerca una soluzione ottimale, che possa dare spazio al ragazzo.

La scelta d Jovic

Dal canto suo Jovic avrebbe già aperto alla possibilità di un trasferimento in Italia, gli piace la Serie A. Destinazione preferita anche alla Bundesliga, all'Eintracht di Francoforte che vorrebbe riaverlo in rosa per la terza volta.