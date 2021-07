Cosa manca per Sabitzer al Milan, ecco il punto di mercato

Il capitano dell'Austria e del Lipsia è nel mirino del Milan, ecco che cosa manca però per vedere il calciatore in rossonero

Il Milan sta studiando le mosse migliori sul mercato. Obiettivo? Rinforzare la squadra, trovare un nuovo trequartista e un vice Ibrahimovic. Ma soprattutto piazzare qualche esubero di troppo. Il club di via Aldo Rossi non si vuole svenare, spenderà ma con criterio. E non sarà facile visto che molti giocatori seguiti sono (o sono stati) protagonisti con le proprie nazionali. E il valore dei loro cartellini lievita. E' il caso, ad esempio, di Damsgaard del Sampdoria: talento danese seguito da Maldini e Massara per il ruolo di trequartista.

Ma alcune occasioni ci potrebbero essere: come i giocatori i cui contratti scadranno il 30 giugno della prossima stagione. Tra questi c'è, ad esempio, Marcel Sabitzer. L'austriaco probabilmente non rinnoverà il suo accordo con il Red Bull Lipsia. Potrebbe partire in questa sessione di mercato, scelta fatta per monetizzare il più possibile, senza correre il rischio di perdere il calciatore a parametro zero. Costo della possibile operazione? Venti milioni di euro. Sull'austriaco però non c'è solo l'interesse del club di via Aldo Rossi. Il classe '94 piace molto anche alla nuova Roma di José Mourinho e all'Arsenal di Mikel Arteta. Ma i rossoneri al contrario degli altri due club, hanno un asso nella manica: la partecipazione alla prossima Champions League. Sabitzer infatti preferirebbe un club che giocherà in questa competizione.