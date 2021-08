Corriere dello Sport | “Milan su Pellegri, si tratta col Monaco”

Il Corriere dello Sport fa il punto della trattativa tra Milan e Monaco su Pietro Pellegri, attaccante, obiettivo di mercato rossonero

Dopo l'arrivo di Fodé Ballo-Touré, arrivato in rossonero per rinforzare la fascia mancina, si torna a trattare con il Monaco. Lo riporta anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Il Milan ha messo sul giovane attaccante italiano, in forza al club del Principato, dopo aver visto naufragare l'idea che portava a Kaio Jorge. Il brasiliano alla fine ha scelto la Juventus, ed sbarcato a Torino pronto ad iniziare la sua avventura italiana. Maldini e Massara quindi sono stati costretti a virare su altri obiettivi e l'ex Genoa è diventato l'obiettivo numero uno per l'attacco di Stefano Pioli, il giovane da far crescere alle spalle di Giroud e Ibrahimovic.

Pellegri ha già detto sì, vuole il Milan

Il giocatore ha già fatto la sua scelta, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. Vorrebbe lasciare la Francia e il Monaco, i tanti infortuni hanno condizionato la sua avventura transalpina e non è mai definitivamente sbocciato, nonostante i 30 milioni spesi dal club del Principato per strapparlo al Genoa nel 2018. Battendo la concorrenza proprio del Milan, oltre che della solita Juventus. Entrambe avevano messo gli occhi sul ragazzo che fin da giovanissimo ha fatto parlare di sé. Esordio in Serie A a soli 15 anni, il più giovane nella storia del campionato italiano. Il primo goal arrivato nella gara di Addio di Francesco Totti, la prima doppietta, invece, a 16 anni. Un predestinato.

Maldini e Massara, ecco il piano per Pellegri

Se in Italia si ha un ricordo ben preciso di Pellegri, in Francia 'è tutta un'altra musica'. Tanti infortuni come detto, l'anno scorso ha giocato soltanto 17 gare e una sola rete a referto. Ai tanti stop fisici va aggiunto anche il poco spazio a disposizione, stessa condizione che però troverebbe al Milan. In rossonero sarebbe la terza punta. L'idea è ovviamente quella del prestito, la formula del club meneghino in questa sessione di mercato. Il problema maggiore però è il contratto in scadenza nel 2022, per partire a titolo temporaneo serve il rinnovo del contratto. Il Diavolo e il Monaco sono al lavoro per trovare un'intesa.