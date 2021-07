Corriere dello Sport | Milan, goleada dedicata a Gazidis

Il Corriere dello Sport, dedica la prima pagina alla maglia indossata dal Milan, nel riscaldamento della gara con il Modena

'Forza Ivan'. Un concetto semplice, ma mai banale. Il Milan torna in campo per la seconda amichevole di questa nuova stagione e si allena con la maglia per Ivan Gazids. Un bel modo per mandare un messaggio sia al dirigente rossonero, che in settimana ha annunciato di avere un carcinoma alla gola, ma non solo è messaggio per tutti, che testimonia quanto squadra e dirigenza siano affiatati e uniti. Grande protagonista di giornata, Brahim Diaz. Lo spagnolo è stato subito lanciato tra i titolari, anche se è uno degli ultimi arrivati, insieme a Fodé Ballo-Touré. Questo però non impedito a Pioli di affidargli subito una maglia da titolare, il trequartista inoltre in Spagna aveva già iniziato la preparazione atletica con il Real Madrid.