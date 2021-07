Maldini guarda in Bundesliga per un nuovo colpo

Continua senza sosta il mercato del Milan, la dirigenza rossonera non accenna a fermarsi e vuole completare al più presto la rosa di Stefano Pioli. In attesa di accogliere Oliver Giroud e di riabbracciare Brahim Diaz, Maldini e Massara stanno lavorando sugli altri reparti. Da sistemare sicuramente la trequarti, dove saranno necessari almeno due acquisti per aumentare il livello della rosa. A tal proposito, Maldini ha messo nel mirino uno dei migliori esterni della Bundesliga <<<