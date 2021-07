Corriere dello Sport | ‘Berardi il Milan fa sul serio’

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, rivela quale sarà la strategia del Milan per arrivare a Berardi

Berardi il Milan. Sta diventando un pensiero fisso l'esterno del Sassuolo, impegnato a Euro2020 con la nazionale di Roberto Mancini. Dovrebbe tornare in campo questa sera 'Mimmo', anche se non è ancora chiaro se sarà dal primo minuto o a gara in corso contro il Belgio, forse il C.t. darà fiducia a Federico Chiesa, dopo la buona partita (e la rete) contro l'Austria. In ogni caso però i rossoneri guardano con attenzione al giocatore, in vista della prossima stagione, consapevoli che non si tratterà di un'operazione semplice, né tantomeno si potrà andare al risparmio. Costa quanto Locatelli, lo ha rivelato l'amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali, ai microfoni di Sky Sport. Serviranno 40 milioni di euro, cifra che oggi il Diavolo non può permettersi.

Il Milan ha un piano

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sull'ipotetica trattativa. Ipotetica perché non c'è ancora nulla di concreto in piedi. Prima di sferrare l'affondo, possibilmente quello decisivo, Maldini e Massara hanno intenzione di operare qualche cessione. Reperire il famoso tesoretto da poter reinvestire sul mercato e Berardi è uno degli obiettivi ai primi posti della 'lista dei desideri' del club meneghino. Laxalt è andato alla Dinamo Mosca, ma non bastano ovviamente i soldi arrivati dalla Russia, tra i 3 e i 4 milioni di euro. Si proverà a trovare una destinazione a Castillejo, che piace in Spagna, anche Conti e Caldara però hanno la valigia in mano. Discorso differente per Pobega, Leao e Hauge. Tutti e tre potrebbero partire, ma solo a determinate condizioni, davanti alla giusta offerta.

Non per forza un sacrificio

Il Milan potrebbe operare qualche cessione 'importante' in questa sessione di mercato. Ma non saranno dei sacrifici. Rafael Leao come detto potrebbe partire, ma si accetteranno proposte dai 25 milioni in su. Stesso discorso, ma con cifre differenti, anche per il rientrante Pobega, che per Hauge. Il portoghese e il norvegese piacciono all'estero: Premier League e Bundesliga. Mentre sull'ex Spezia c'è l'Atalanta. Una volta incassata la cifra giusta dovrebbe partire l'assalto a Berardi.Maldini e Massara sono già all'opera.