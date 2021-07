Conti via in prestito, ma il Milan deve sciogliere il nodo contratto

Piace a Sampdoria, Venezia e Genoa Andrea Conti. Il Milan apre al prestito ma c'è un problema da risolvere

Andrea Conti potrebbe essere la prima cessione del Milan in questa sessione estiva di mercato. E' tornato dall'esperienza al Parma ed è fuori dai progetti di Stefano Pioli la prossima stagione. Una condizione chiara anche al giocatore, che stenta anche in amichevole come accaduto pochi giorni fa con la Pro Sesto. Non è partito titolare nemmeno contro il Modena, il tecnico rossonero gli ha preferito Gabbia, e come nel primo test scende in campo solo nella ripresa. Dovrebbe lasciare il club meneghino nelle prossime settimane e piace a Sampdoria, Genoa e Venezia, tutte e tre interessate, ma nessuna ha ancora fatto il passo decisivo.