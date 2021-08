Conti e Castillejo pronti all’addio. Pobega via in prestito?

Dopo Caldara e Hauge altri addii in vista in casa Milan, con Castillejo e Conti con le valige in mano e Pobega in dubbio.

Redazione Il Milanista

È tempo di cessioni in casa Milan, prima di lanciare l'assalto agli ultimi obiettivi di mercato per completare la rosa. Negli ultimi due giorni sono stati ufficialmente ceduti Mattia Caldara al Venezia in prestito con diritto di riscatto e Jens Petter Hauge all'Eintracht Francoforte in prestito con obbligo. Due cessioni necessarie, essendo entrambi due esuberi, ma non dovrebbe essere finita qui. Sono infatti con le valige in mano e pronti a dire addio sia Andrea Conti che Samu Castillejo, mentre è ancora in dubbio la posizione di Pobega. Qualora dovesse partire, il centrocampist ex Spezia andrebbe via solo in prestito.

Il punto sulle cessioni

Per quanto riguarda l'esterno spagnolo per lui è sempre più vicino il ritorno in patria. In base a quanto riferito dal quotidiano spagnolo AS ci sono stati dei contatti tra l'agente di Csstillejo, Manuel Garcia Quilòn e il Getafe, club molto interessato all'esterno. L'accordo tra le parti è vicinissimo, e una volta raggiunto quello con il giocatore il club spagnolo farà partire la trattativa con il Milan. Rossoneri che, ovviamente, non si opporranno alla cessione. È soprattutto il tecnico Michel del Getafe a spingere per l'arrivo in Spagna di Samu Castillejo.

Su Andrea Conti negli ultimi giorni si è mosso il Cagliari, che è fortemente interessato a portare l'esterno in Sardegna. L'esterno ex Parma e Atalanta ha chiesto ai sardi un contratto quadriennale, come riportato da calciomercato.com, e su di lui continua ad esserci anche l'interesse della Sampdoria. Il Milan vuole monetizzare dalla sua cessione, anche in virtù del contratto in scadenza nel giugno 2022. Situazione diversa invece per Tommaso Pobega, di cui ieri si è parlato proprio con il Cagliari durante la visita a Casa Milan di Stefano Capozucca, direttore sportivo dei rossoblù. Il Milan potrebbe aprire alla cessione in prestito, affinché il centrocampista classe 1999 possa avere più spazio e accumulare altro minutaggio. La decisione, però, non è ancora stata presa.