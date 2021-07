Colombo e gli altri: quale futuro per i gioielli rossoneri?

Non solo il mercato dei big, anche quello dei giovani tiene all'erta la dirigenza rossonera, tanti i movimenti.

Il mercato del Milan sta vivendo delle giornate frenetiche sul fronte dei nuovi acquisti. Nelle ultime ore il club di via Aldo Rossi ha concluso gli arrivi di Olivier Giroud e Fode Ballo-Tourè, già ufficiali, mentre manca solo l'annuncio per il ritorno di Brahim Diaz. Colpi importanti, per un Milan che si prepara a vivere una stagione di alto livello che lo rivedrà in Champions League. Maldini e i suoi colleghi, però, stanno pensando anche al futuro del Milan, e per questo motivo ci sono da valutare le posizioni di alcuni giovanissimi che potrebbero già sognare la maglia rossonera.

Soprattutto, la dirigenza rossonera non vuole ripetere errori commessi in passato, per non dover rimpiangere giocatori che ora sono di livello elevato, come Pessina, Locatelli o lo stesso Gigio Donnarumma. Negli ultimi anni la primavera rossonera ha avuto alcune difficoltà, e per questo motivo si vuole ritornare a puntare sui giovani per poter dare nuovamente spessore al settore giovanile. Nella prima amichevole stagionale dei rossoneri tre ragazzini su tutti hanno impressionato tecnico e società: Colombo, che è già stato lo scorso anno nel giro della prima squadra, Kerkez, autore di una doppietta, e Stanga, colonna della difesa della primavera.

Le situazioni

Colombo ha già vissuto sei mesi con la prima squadra all'inizio della scorsa stagione. L'attaccante classe 2002 aveva impressionato nel pre campionato e Pioli ha deciso di tenerlo come alternativa a Ibrahimovic. Il giovane ha giocato qualche spezzone, salvo poi decidere di andare in Serie B a vestire la maglia della Cremonese per trovare più spazio. Nell'amichevole di sabato si è sbattuto per trovare il gol, ma anche senza trovarlo ha giocato un'ottima partita. Ora per lui si stanno valutando le proposte, potrebbe nuovamente scendere in Serie B per fare esperienza.Kerkez, classe 2003, dovrebbe invece essere confermato in primavera, anche in virtù della Youth League che i rossoneri dovranno giocare. In prima squadra è chiuso dall'arrivo di Ballo-Tourè, dato che sarà lui la riserva di Theo. Discorso simile per Stanga, colonna della difesa della primavera, ma con vista alla prima squadra: sarà confermato in rossonero.