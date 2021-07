Caldara-Torino, il Milan non rifiuta la possibilità di un nuovo prestito

Il difensore del Milan è finito nel mirino del Torino e potrebbe passare in granata in prestito. Ecco le ultime novità di mercato

Il futuro di Mattia Caldara è sempre in bilico. Il difensore è tornato al Milan dopo il prestito all'Atalanta. Il club bergamasco non ha attivato l’opzione d’acquisto di Caldara, fissata a 15 milioni di euro. Attualmente si sta allenando agli ordini di Stefano Pioli, sarà il tecnico a valutarlo, ma con ogni probabilità partirà in questa sessione estiva di mercato. Sono tante le voci sul ragazzo in questo momento, diverse di serie A infatti hanno messo gli occhi sul calciatore, per ora però si parla di prestiti, c'è da capire quali saranno le intenzioni di Maldini e Massara che ovviamente preferirebbero monetizzare con una cessione a titolo definitivo.