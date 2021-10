News Milan – Ritorno di fiamma: costava troppo, ora può arrivare a zero

1 di 2

Un attacco che finora ha girato benissimo quello del Milan, 14 rete segnate in 7 partite, al 4° posto della Serie A in questa speciale classifica. Eppure i protagonisti non sono quelli che ci si poteva aspettare.

Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, infatti, per il momento sono stati più in infermeria che in campo. Solo due goal per il francese in campionato, contro il Cagliari alla seconda in Serie A. Lo svedese invece è andato in rete contro la squadra di Maurizio Sarri al suo debutto stagionale in campionato. Leao, Brahim Diaz e Rebic hanno però sopperito al meglio alle assenze delle due punte di Pioli.

Non pervenuto ancora Pietro Pellegri che sta facendo fatica ad adattarsi. Non è quindi un caso che quando si parla di Milan si faccia spesso riferimento a nuovi innesti per il reparto avanzato. Il club meneghino, infatti, starebbe seguendo varie piste. Non si può escludere che i colpi lì davanti siano addirittura due. Fra questi c'è un profilo che è tornato di moda in queste ore, prima costava troppo, ora si potrebbe prendere a zero<<<