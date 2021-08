D.G. CSKA: “Nessuna offerta per Vlasic che ci soddisfi”

Ecco le parole a Sport24 del dirigente russo su Nikola Vlasic

Il Milan continua nella ricerca di un altro trequartista da regalare a Stefano Pioli. La dirigenza di via Aldo Rossi sta seguendo molti profili: da Isco a Nikola Vlasic, passando per James Rodriguez Ilicic e il sogno Hakim Ziyech dal Chelsea.

Stefano Pioli al momento può contare, come trequartista, solo su Brahim Diaz appena tornato in prestito (biennale) dal Real Madrid. Isco è fuori dai piani di Carlo Ancelotti ma il club blancos chiede 18 milioni di euro per cedere il classe '92. Una cifra importante che il Milan però non sarebbe disposto a pagare, preferendo un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Discorso diverso invece Vlasic. Il croato sarebbe il profilo giusto per il tecnico, nonostante la richiesta da 30 milioni del CSKA Mosca. Il giocatore non ha solo il Milan come estimatore ma anche lo Zenit San Pietroburgo che sarebbe pronto ad accontentare le richieste del club moscovita.

Eppure il ragazzo nell'ultima giornata del campionato, quella del derby perso in casa contro la Lokomotiv Mosca, Vlasic è partito solo al 68esimo. Aleksej Berezuckij potrebbe aver deciso di mandarlo perché il croato si è aggregato da poco dopo l'Europeo. Ma non è da escludere che sia stata una scelta di mercato.

Oggi il Direttore Generale del CSKA Mosca Roman Babayev è intervenuto al portale russo Sport24. Tra gli argomenti affrontati dal dirigente dei rossoblu c'è anche quello inerente a Nikola Vlasic. Ecco le sue parole: "Nikola ha chiarito la sua posizione, vuole lottare per le competizioni europee. Ma volere e avere questa opportunità sono cose diverse. Il club deve ottenere un'offerta decente, ma finora non c'è stata nessuna offerta. C'era interesse e continua, ma non c'è nessuna offerta che soddisfa il club". Il Milan è ancora in gioco e in corsa per il trequartista da regalare a Pioli.