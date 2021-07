Brahim Diaz indosserà la numero 10: è pronto al grande salto?

Brahim Diaz ritorna al Milan e lo fa in grande stile, è pronto a prendersi il peso della numero 10 lasciata libera da Calhanoglu.

Redazione Il Milanista

È il Giroud day in casa Milan, ma non solo. Perchè è anche il giorno della prima amichevole stagionale, con i rossoneri che affronteranno il Pro Sesto al centro sportivo di Milanello. Ma non solo. Perchè sta svolgendo le visite Fode Ballo-Tourè, e le ha già terminate Brahim Diaz. Il fantasista spagnolo è atterrato questa mattina a Milano da Madrid, ha svolto le consuete visite mediche di rito al centro medico La Madonnina e ha raggiunto Milanello per guardare da vicino la prima uscita dei suoi nuovi vecchi compagni.

Un ritorno importante quello dello spagnolo, un ritorno voluto fortemente da tutte le parti in causa. Dal giocatore, che ha scelto di lasciare nuovamente il Real Madrid per giocarsi le sue carte con una maglia altrettanto gloriosa come quella del Milan. Da Stefano Pioli, che ha creduto in lui fin dal primo momento ricevendo nella maggior parte dei casi delle risposte importanti da Brahim. Dal Milan, che ha condotto un'operazione tanto difficile quanto importante, strappando un diritto di riscatto al Real dopo una lunga trattativa. Dal Real Madrid, che permetterà al giocatore di crescere e giocare con continuità, e potrà poi decidere tra due anni se riportarlo nella capitale spagnola dato il diritto di controriscatto che i Blancos si sono riservati.

Maglia numero 10

Brahim Diaz dovrebbe indossare, salvo cambiamenti dell'ultima ora, la maglia numero 10 lasciata libera dopo l'addio di Hakan Calhanoglu. Un onore e un onere non da poco, per un calciatore di soli 22 anni che è pronto a prendersi una responsabilità di questo peso. Ma d'altronde Brahim ha sempre dimostrato di non avere paura, dopo aver lasciato la Spagna direzione Manchester City a soli 15 anni. Allo stesso modo non ha avuto paura di lasciare i Citizens a parametro zero per vestire la maglia gloriosa del Real Madrid e giocarsi le sue chance.

Ora un'altra grande responsabilità, la maglia numero 10 del Milan, con l'obiettivo chiaro in testa: prendersi il posto da titolare sulla trequarti rossonera.