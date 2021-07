Alessio: “Giroud grande colpo per il Milan, non vedo un tandem con Ibra”

L'arrivo di Olivier Giroud al Milan sta facendo parlare molto, in tal senso è intervenuto Angelo Alessio, ex vice di Conte.

In casa Milan oggi è il Giroud day . L'attaccante francese ha firmato il suo contratto che lo legherà al club di via Aldo Rossi per le prossime due stagioni, e una volta terminate le vacanze inizierà la sua avventura in rossonero. L'ex Chelsea porterà al Diavolo esperienza, soprattutto internazionale, che è una delle mancanze della rosa di Stefano Pioli. Un colpo cercato e voluto dal tecnico e dalla società , che hanno visto in Giroud l'uomo giusto per tornare grandi.

"Giroud al Chelsea era un pupillo di Conte, il Milan ha fatto davvero un ottimo acquisto. Giroud è stato un giocatore fortemente voluto da Antonio al Chelsea, così come un elemento fondamentale per il nostro tipo di gioco. Giroud ci aveva tolto una FA Cup e una Supercoppa con l'Arsenal, ci aveva fatto male diverse volte da avversario. Così, a gennaio 2018, decidemmo di acquistarlo proprio per rinforzare i nostri Blues. Olivier è un attaccante di grande esperienza, dotato di una buona tecnica e fortissimo di testa. Il Milan si è assicurato un ottimo calciatore, ha fatto un grande acquisto. Per me può continuare a segnare e far segnare anche in Serie A. Giroud ha tutte le carte in regola per fare bene anche in rossonero. Certo, sarà difficile vederlo fin da inizio partita far coppia con Ibrahimovic nel reparto avanzato di Pioli.