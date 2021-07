Milan Tv | Tomori: “Sono emozionato per la Champions”

Il difensore 1997 ha parlato ai microfoni ufficiali dei rossoneri, dicendosi emozionato e pronto per tutti gli impegni della prossima stagione

Redazione Il Milanista

Milan Tv ha incontrato uno dei colpi più costosi dei rossoneri: Fikayo Tomori difensore ex-Chelsea. Il classe 1997, dopo sei mesi di prestito a dir poco convincenti ed esplosivi, ha convinto i diavoli a versare 28 milioni di euro nelle casse dei Blues per assicurarselo a titolo definitivo.

Sulla sua conferma il centrale ha dichiarato ai microfoni milanisti: "E' una bella sensazione. Ovviamente è fantastico quando lavori in un posto, avere intorno a te persone contente di vederti, ti senti parte della squadra e del gruppo al quale appartieni. Mi aiuta a giocare meglio, qui mi sento bene e sono felice. Sento molta fiducia in me e mi aiuta, così ho più motivazione".

Le parole a Milan tv

Il calciatore ha parlato dei suoi obbiettivi personali e del contributo che vuole dare alla squadra: "Come difensore vorrei sempre il 'cleansheet'; perché questo aumenta le chance della squadra di vincere le partite. Infatti alla fine della scorsa stagione le 5 partite senza subire gol ci hanno permesso di arrivare in Champions League e arrivare secondi".

Le parole del numero 23 sul suo riscatto: "Negli ultimi anni sono stato spesso in prestito e spesso a inizio stagione non è stato facile, così iniziare la preparazione insieme alla squadra e con una situazione stabile sarà un vantaggio. Non vedo l'ora di iniziare".

La prossima stagione

Tomori ha detto di star lavorando duro per il prossimo campionato: "La Serie A ha tante buone squadre e devi giocare con tutte almeno due volte, così non importa quando le incontri ma come giochi quando succede. Per questo stiamo lavorando duro, per farci trovare pronti. Giocare con la Juve, l'Inter, la Roma, le grandi, l'Atalanta non è mai facile".

Sulla partecipazione alla Champions: "Sono molto emozionato, il Milan ha una grande tradizione in questa competizione. C’è un rapporto speciale tra il Milan e la Champions League e non vedo l’ora di giocare in un San Siro pieno di tifosi, una cosa che purtroppo non ho ancora potuto vivere. In vacanza molte persone mi hanno parlato di come sia San Siro pieno in una serata di Champions League. Chi avrebbe mai pensato di poterlo vivere un giorno? Spero che accada presto e che la stagione del Milan sia molto positiva".