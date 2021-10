Milan, per Belotti è lotta a due. Ecco chi è in corsa per l’attaccante

Non rinnoverà il suo contratto con il Torino, Andrea Belotti, il Milan pensa alla punta, ma non è l'unica squadra

Continua a tenere banco in casa Torino la situazione legata al rinnovo di Andrea Belotti. Il Gallo, Campione d'Europa è in scadenza il prossimo giugno con i granata. Urbano Cairo ha fatto una proposta importante al suo capitano, la punta però ha rifiutato l'offerta messa sul piatto, lo ha confermato lo stesso presidente della squadra allenata da Ivan Juric: "Per il momento non ha firmato, non credo abbia voglia di firmare. Ho fatto un'offerta che andava oltre alle mie possibilità, non posso costringerlo a fare nulla". Il Milan nel frattempo continua ad osservare interessata la situazione, e qualora si dovesse arrivare ad una rottura allora la dirigenza del Diavolo non si farebbe scappare l'occasione. Inoltre, Belotti resta sempre un obiettivo di Maldini e Massara, quando appunto dovrebbe andare in scadenza.

Cairo si prepara al peggio e fissa il costo del cartellino

Chiarezza. Questa è la parola chiave sul futuro del numero 9 azzurro. Più che sulle squadre interessate, perché il Torino e il suo presidente hanno capito che non riusciranno a trattenere il loro capitano. Il costo del cartellino di Belotti è stato fissato intorno ai 35 milioni di euro. Tanti, sopratutto per il Milan e forse anche per le altre si era parlato della Fiorentina, alle prese con la grana Vlahovic. Anche il serbo, infatti, è in scadenza e non sembra aver intenzione di rinnovare. Ma attualmente i viola sembrano essersi defilati. A questo punto si spera in uno sconto da parte dei granata, spaventati dall'idea di perdere il giocatore parametro zero tra un anno.

Chi c'è in corsa per Belotti

Non c'è però solo il Milan sulle tracce dell'attaccante. La prospettiva di mettere le mani sull'attaccante a parametro zero infatti fa goal anche all'Inter di Simone Inzaghi. Vista l'eta avanzata di Edin Dzeko e le voci sulla possibile partenza di Alexis Sanchez.