Dal Barcellona al Milan sognando Puyol: ecco Laia Codina Panedes

Rinforzo in difesa per il Milan femminile, che dal Barcellona porta a Milano Laia Codina Panedes: ecco le sue prime parole.

Redazione Il Milanista

È arrivata l'ufficialità dell'arrivo a Milano di Laia Codina Panedes. La spagnola arriva in prestito dal Barcellona, dove lo scorso anno ha vinto tutto a livello Nazionale ed europeo, e sarà un tassello importante per la difesa di mister Maurizio Ganz. Un colpo di livello con ottica alla Women's Champions League, che vedrà per la prima volta le ragazze rossonere protagoniste nella prossima stagione. La Panedes si è presentata ai microfoni di Milan TV subito dopo le firme sui contratti, di seguito le sue dichiarazioni.

"Il mio idolo è Puyol"

"Sono molto contenta perchè alla fine arrivo in un club con tanta storia, e questo è sempre un aspetto importante. Ho tanta voglia di iniziare la nuova stagione e di raggiungere gli obiettivi prefissati. Voglio crescere come calciatrice e come persona: credo sia il contesto giusto e perfetto per continuare a crescere e arrivare sempre più lontano. Amo difendere, sono una giocatrice molto aggressiva in campo e voglio guidare la difesa. A volte però mi piace anche tenere palla al piede, arrivo dal Barcellona dove il pallone è la base di tutto. Sono un po' una combinazione di tutto questo.

Sin da piccola il mio idolo è sempre stato Puyol, capitano del Barcellona. A livello di giocatrici invece ho avuto la fortuna di giocare insieme a Mapi, centrale del Barça, un altro esempio che non posso non ammirare. Con il Barcellona ho avuto la fortuna di vincere la Champions la scorsa stagione e non solo: abbiamo conquistato il Triplete, è stato un anno da ricordare. Quando giochi la Champions, devi ricordare che è una competizione molto seria, in qualsiasi partita può succedere di tutto, contro qualsiasi avversario. Per questo durante la settimana serve essere sempre molto concentrati e preparare al meglio tutte le partite, sapendo che non puoi sbagliare nessun match. Si può essere eliminati in un istante.

Ho tanta voglia di debuttare e di giocare con la maglia del Milan. È un club storico, con grande tradizione, e sarà molto importante far bene al debutto e in tutte le gare successive. Spero che sia una stagione ricca di successi, supportateci lungo tutta questa annata. Forza Milan!"