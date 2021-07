Si spinge per Ballo-Tourè: trattativa in fase avanzata con il Monaco

La dirigenza del Milan ha individuato il vice Theo Hernandez per la prossima stagione, ancora un acquisto dalla Francia.

Redazione Il Milanista

Sono giorni caldissimi in casa Milan. È ufficialmente iniziata la nuova stagione, con i giocatori che si sono radunati a Milanello agli ordini di Stefano Pioli. C'è stata la prima conferenza stampa stagionale del tecnico a cui sono seguiti i primi allenamenti, anche nella giornata di domenica dato che è stato concesso oggi il giorno di riposo alla squadra. La rosa non è ancora al completo a Milanello, dato che sono assenti i tre reduci dall'Europeo Simon Kjaer, Ante Rebic e Mike Maignan e i due convocati per le Olimpiadi di Tokyo Franck Kessie e Pierre Kalulu.

Ma la rosa rossonera non sarebbe completa neanche con la presenza di questi calciatori. Mancano infatti ancora alcuni tasselli importanti per mettere a disposizione di Pioli una squadra competitiva. Sono in chiusura le trattative per portare a Milano Oliver Giroud e Brahim Diaz, entrambi i calciatori dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, sicuramente già in settimana. Prioritaria è, inoltre, la situazione delle fasce difensive, dove ci sono solo Calabria e Theo Hernandez, dato che Conti non fa parte dei piani della società, Laxalt è stato ceduto e Diogo Dalot è tornato al Manchester United.

Il vice Theo

Nelle ultime ore è stato individuato il vice Theo Hernandez, in grado di far riposare il francese al bisogno. Il giocatore in questione è Fode Ballo-Tourè, terzino sinistro classe 1997 del Monaco, francese di nascita ma naturalizzato senegalese. Come riportato da La Gazzetta dello Sportla trattativa è già in fase avanzata e il giocatore spinge per il trasferimento.

Discorsi in corso con il Monaco, che vorrebbe l'obbligo di riscatto. La dirigenza rossonera, invece, punta a chiudere per un prestito con diritto di riscatto fissato a sei milioni di euro. L'impressione è che l'accordo sarà comunque trovato, e che Ballo-Tourè dovrebbe diventare a breve un calciatore del Milan.