L’obiettivo Bakayoko rischia di sfumare: doppia concorrenza in Serie A

Rischia di saltare il ritorno a Milano di Bakayoko, non c'è l'accordo con il Chelsea e nel frattempo aumenta la concorrenza.

Il mercato del Milan in questo momento ha varie priorità, e solo dopo aver portato a termine queste si potrà ragionare su eventuali nuovi acquisti. Per prima cosa, infatti, bisognerà portare agli ordini di Stefano Pioli un nuovo fantasista e un terzino destro e, nel frattempo, bisognerà chiudere alcune cessioni. Sono con la valigia in mano Conti, Caldara e Hauge, che dovrebbero salutare Milanello a breve. Addii in prestito per i primi due, con Sampdoria e Torino rispettivamente interessate. Cessione a titolo definitivo per monetizzare invece per il norvegese, che potrebbe aiutare le nuove trattative del Milan. Ultimate queste situazioni, allora la dirigenza potrà pensare ad eventuali nuovi acquisti, e tra questi potrebbe rientrare un colpo per il centrocampo.

Obiettivo Bakayoko

In tal senso l'obiettivo principale, probabilmente l'unico sondato fin qui da Maldini e Massara, è Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista francese tornerebbe ben volentieri al Milan, dopo aver vissuto l'ultimo anno in prestito al Napoli. La dirigenza ha già sondato il terreno con il Chelsea a margine delle trattative per Giroud e Tomori, ma non c'è stata una vera e propria apertura dei Blues. I campioni d'Europa si libererebbero ben volentieri di Bakayoko, che non rientra nei piani di Tuchel e ha uno stipendio importante, ma allo stesso tempo non hanno intenzione di regalarlo al Milano. I rossoneri hanno proposto un prestito con diritto o obbligo di riscatto, con anche un eventuale indennizzo di 3/4 milioni. Il Chelsea, però, non ha ancora aperto a questa soluzione, e spinge per la cessione a titolo definitivo ai rossoneri per 10/12 milioni.

Il Milan, inoltre, deve stare attento anche alla concorrenza, dato che non è l'unico club interessato a Bakayoko. Sul francese ci sarebbero infatti nuovamente gli occhi del Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattinoil Chelsea avrebbe offerto il centrocampista in prestito gratuito agli azzurri, con lo stipendio che sarebbe però interamente a carico della società campana. I partenopei stanno valutando, visto l'infortunio di Demme che ha messo fretta sul mercato. Anche la Juventus ha sondato il terreno, viste le difficoltà avute fin qui per arrivare a Locatelli. Il Milan non ha fretta e Bakayoko non è una priorità, la trattativa eventualmente potrebbe svilupparsi a fine agosto.