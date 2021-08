Bakayoko resta nel mirino del Milan, tra alternative e concorrenza

Si continua a monitorare la situazione legata a Bakayoko, che potrebbe rappresentare un'occasione di fine mercato per il Milan.

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan ha al momento come priorità gli acquisti di un terzino destro e di un fantasista per la trequarti. Nel frattempo, inoltre, si cercherà di piazzare gli esuberi, con Conti, Caldara e Hauge che sono con le valige in mano. Solo una volta sistemate queste situazioni si potrà valutare eventuali occasioni di mercato che possono sistemare in maniera definitiva la rosa. Uno dei reparti che potrebbe essere rinforzato qualora venga fuori l'occasione è quello del centrocampo. Al momento Pioli si ritrova con i soli Tonali, Krunic e Pobega disponibili, dato che Bennacer è positivo al Covid e Kessie non si è ancora unito al gruppo dopo le Olimpiadi.

La situazione bisognerà valutarla soprattutto in vista dell'inverno, quando mancheranno per circa un mese entrambi i titolari vista la loro partecipazione alla Coppa D'Africa con Algeria e Costa D'Avorio. Per questo motivo è sempre più vicina la permanenza a Milano di Tommaso Pobega, che salvo offerte importanti dovrebbe restare agli ordini di Stefano Pioli. Decisivo per l'ex Spezia l'ottimo precampionato giocato fin qui. Nonostante ciò, però, il Milan potrebbe fare un colpo a centrocampo, e l'obiettivo principale resta Tiemouè Bakayoko.

La situazione di Bakayoko

Il centrocampista francese è tornato al Chelsea dopo il prestito al Napoli e gradirebbe un ritorno a Milano. La trattativa, però, potrebbe sbloccarsi solo in prestito e soprattutto solo negli ultimi giorni di mercato, visto che al momento la dirigenza rossonera è impegnata su altri fronti. I Blues, al momento, non sembrano intenzionati a cedere al prestito con diritto di riscatto richiesto dal Milan, e vorrebbero liberarsi a titolo definitivo del centrocampista. Su di lui, inoltre, c'è anche la concorrenza della Juventus, che potrebbe tuffarsi su Bakayoko qualora non riuscisse ad arrivare a Locatelli. L'alternativa a Bakayoko per il Milan è sempre Boubacar Kamara, ma si tratta di un'operazione più dispendiosa che potrebbe andare in porto solo in caso di una cessione remunerativa.