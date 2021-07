L’argento Diana Bacosi: “Grazie Ibrahimovic, il tuo libro mi ha aiutato”

Ibrahimovic protagonista anche oltre il mondo Milan e oltre il mondo del calcio, come dimostrano le parole della campionessa olimpica.

Una vera e propria rinascita quella dell'atleta umbra che, per sua stessa ammissione, ha avuto un periodo non facile prima dell'inizio di Tokyo 2020: "Ho avuto grosse difficoltà, private e sportive, ho attraversato un momento nero. Potevo vincere, ma sapendo da dove sono partita, sono contenta ugualmente. E vorrei dedicare questa medaglia agli italiani, perché la pandemia ci ha messo in ginocchio, ma siamo e saremo capaci di rialzarci, nella vita come nello sport. I miei amici, il presidente Rossi e coach Benelli mi hanno raccolto da terra con il cucchiaino. Non è stato facile, con tutti i pianti e il male che ho passato. Ma se questo è il risultato, almeno mi ripaga dei momenti brutti".