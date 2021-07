Milan | Ibrahimovic corre contro il tempo per tornare in campo

La punta svedese ha ricevuto un'iniezione di adrenalina: la famiglia a breve lo raggiungerà per vivere con lui quest'altro anno a Milano

Redazione Il Milanista

La dirigenza non è l'unica che lavora senza sosta. A Milanello c'è anche Ibrahimovic, che suda e freme dalla voglia di tornare a giocare, per trascinare i suoi sul campo. Il 39enne svedese vuole dare ancora molto al Milan, e nonostante sia un campione e non abbia nulla da dimostrare, la punta rossonera continua a lottare e vincere in campo.

Ora però, prima di sognare in grande, l'ex-PSG dovrà raggiungere un altro obbiettivo: rimettersi in sesto dopo l’intervento al ginocchio.

Il Milan aspetta il suo 11

Costretto a saltare Euro2020 per via dell'infortunio, ad oggi, il calciatore è alla costante ricerca della condizione perfetta. A riprova di ciò, ci sono i tanti video delle sue intense sessioni personali d'allenamento, che lo hanno visto impegnato sul campo e in palestra, persino nei giorni in cui avrebbe potuto riposare.

Perché Zlatan, che viaggia verso l’ultima sfida della sua fantastica avventura da calciatore, ha in testa solo una cosa, una data: lunedì 23 agosto, giorno del debutto dei rossoneri in campionato sul campo della Sampdoria. È una corsa contro il tempo e il Milan, ovviamente, non ha intenzione di rischiare. Ibrahimovic, comunque, ci proverà. Anzi, farà di tutto per esserci a Marassi.

Zlatan ritrova la famiglia

E mentre si prepara per tornare in campo, l'ex-Manchester ha ricevuto un'iniezione di adrenalina: la famiglia a breve lo raggiungerà nel suo attico di Porta Nuova. La lontananza dai suoi cari era stata l'unica nota stonata della sua seconda esperienza a Milano ed ora non sarà più un problema.

Con l'avvicinarsi dei quaranta e la carriera, che volge al termine, l'11 rossonero avrà tutto quello di cui ha bisogno per tornare più forte di prima: il sostegno del Milan e moglie e figli al suo fianco.

Alla fine di questa stagione poi, lo svedese potrebbe appendere gli scarpini al chiodo, lanciandosi magari in un futuro da dirigente proprio al Milan. Ma è ancora presto per pensare alla scrivania. Adesso Ibra valuta un'altra impresa: dopo un'altra stagione in rossonero, punta il Mondiale. Un palco perfetto per salutare dare il suo addio al calcio.